Das Schicksal von Andri Ragettli – «An einem Abend kam Papa nicht mehr zur Tür herein» Der Bündner ist Freeskier und Social-Media-Star und gilt als wagemutiger Sonnyboy. Doch er wurde früh von einem Schicksalsschlag geprägt. Ein exklusiver Auszug aus seiner Biografie.

Da war das Familienglück perfekt: Andri ist am 21. August 1998 zur Welt gekommen, Vater Gion-Martin, Schwester Christina und Bruder Gian strahlen. Foto: Privatarchiv Ragettli

«Ich war der Schreihals. Auf den meisten Familienfotos ist mein Gesicht hochrot, weil ich so oft geschrien habe. Aber ich konnte mich wohl auch sehr freuen, wenngleich ich mich an diese Dinge nicht erinnern kann. Im Oktober 1999 machte ich meine ersten Schritte, kurz nach meinem ersten Geburtstag, ‹Mama› und ‹Papa› konnte ich schon sagen. Abends wartete ich immer an der Haustür, bis unser Vater nach Hause kam.