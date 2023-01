Slalom in Adelboden – An ihrem Schicksalsberg gelingt der grösste Triumph Lucas Braathen und Atle Lie McGrath sind Jugendfreunde. Nun stehen die Norweger am Chuenisbärgli gemeinsam auf dem Podest – zwei Jahre nachdem sie sich hier schwer verletzt haben. Marco Oppliger

Gleich alt, gleich gut – und trotzdem unterschiedlich: Die norwegischen Ski-Zwillinge Lucas Braathen (vorne) und Atle Lie McGrath. Foto: Christian Pfander

Manchmal ist der Sport kitschig schön. Selbst dem coolsten Betrachter geht an diesem Sonntagnachmittag in Adelboden das Herz auf, als sich Atle Lie McGrath und Lucas Braathen lange umarmen und sich Letzterer dann beide Hände an den Kopf hält, als wolle er sagen: «Das kann doch gar nicht wahr sein.»