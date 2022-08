Flugzeugtaufe in Kloten – Andermatter Tourismus-Chef fliegt ohne schlechtes Gewissen Um die «Oberalp» zu taufen, reiste Thomas Christen eigens ins Unterland. Der Direktor von Andermatt Tourismus sagt, wie er Flugzeuge und Alpen-Ökologie vereinbaren will. Florian Schaer

Thomas Christen, Tourismusdirektor Andermatt, tauft die HB-JLS in Kloten auf den Namen «Oberalp». Foto: Leo Wyden

Thomas Christen winkt, schüttelt Hände, lächelt gut gelaunt in die Kameras. Auf dem Flugzeugstandplatz D05 in Kloten brennt die Nachmittagssonne nur so herunter. Der Tourismusdirektor der Ferienregion Andermatt ist als Taufpate hier: Die Edelweiss hat einem ihrer aktuell zwölf Airbus A320-200 den Schriftzug «Oberalp» verpasst.