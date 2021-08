Pferdesport: Erfolg am CSI Humlikon – André Garnier glänzt mit Podest-Ritt am Saisonhöhepunkt Der Springreiter aus Winkel landet im Sattel von Cismet als Drittplatzierter im Kleinen Final des OCC-Cups auf dem Podest. Michèle Mathiuet und Oussama Soubai sichern sich Preisgeld. Angelika Nido Wälty

Behält auch auf der grossen Bühne des CSI in Humlikon die Übersicht: André Garnier im Sattel des 14-jährigen Wallachs Cismet. Foto: Angelika Nido Wälty

Zuoberst auf dem Siegertreppchen, die Zweitplatzierte links, der Drittplatzierte rechts, sagte Ester Sennhauser: «Das ist ja wie an der Olympiade!» Die Springreiterin aus dem Thurgau hatte soeben die Jahreswertung des OCC-Cups 2021 gewonnen und den Grossen Final, der am zweiten Tag des LerchPartner.ch CSI Humlikon zur Austragung.

Der OCC, der Ostschweizer Concoursclub, hat sich zum Ziel gesetzt, dem regionalen Springsport und seinen Reiterinnen und Reitern zu mehr Anerkennung zu verhelfen. Die zwei Final-Prüfungen und die Jahreswertung sind entsprechend gut dotiert. Die Qualifikationen in der gesamten Ostschweiz ziehen sich wie ein roter Faden durch den regionalen Turnierkalender, bauen einen Spannungsbogen auf und sorgen für attraktive Teilnehmerfelder. Auch im Zürcher Unterland werden Qualifikationen ausgetragen: an den Pferdesporttagen in Hüntwangen sowie am Horse Park Masters in Dielsdorf. Letztere fiel 2021 Pandemie-bedingt jedoch aus.