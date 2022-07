Menschen im Unterland – André Herger (66), Morgenmensch aus Freienstein André Herger steht gern früh auf, engagiert sich sozial und sammelt Bilder und Skulpturen. Sibylle Meier

Pensionär André Herger aus Freienstein. Foto: Sibylle Meier

«Der frühe Vogel fängt den Wurm», sagt André Herger. Meist steht der Pensionierte um fünf Uhr auf, beginnt den Tag mit einer Kanne Tee, liest verschiedene Zeitungen, macht Sport und erledigt Alltagsaufgaben.

Seine Ausbildung führte von der Luftverkehrslehre zum Betriebsökonom, dann zum Personalleiter und Manager bei IBM, später zur reformierten Kirche und zur Tätigkeit als Wirtschaftsmediator. Heute engagiert er sich drei Vormittage in der Woche freiwillig bei der Stiftung Märtplatz in verschiedensten Projekten. Zudem ist André Herger unter anderem auch in der Ortsmuseumskommission Embrachertal aktiv. Über das Keramikmuseum, das dort entstehen soll, freut sich der Kunstliebhaber besonders.

Seit vielen Jahren sammelt der 66-Jährige Bilder und Skulpturen. Die Blumensujets von Gret Niggli und die ausdrucksstarken Werke von Helen Dahm sind ihm besonders wertvoll.





