Menschen im Unterland – Andrea Janser, Musikerin aus Freienstein-Teufen Seit den Restriktionen in der Corona-Zeit singt Andrea Janser gelegentlich am offenen Fenster. Ihre künstlerischen Aktivitäten gehen aber viel weiter. Raisa Durandi

Andrea Janser bei einem Fensterkonzert in Freienstein. Foto: Raisa Durandi

Die Freiensteiner Musikerin Andrea Janser bereiste in den letzten Jahren oft Senegal und ist dort an etlichen Festivals aufgetreten. Ihre Liebe zum afrikanischen Land liess sie 2019 die Band Bouye gründen, eine interkulturelle Combo mit flexibler Bandformation, welche vom Trio bis Septett international auftritt.

Mit ihrem zweiten Album «Teranga» ist die Band nun auf Schweizer Tournee. Am 2. Juni um 19 Uhr gibt Bouye an der Dorfstrasse 16 in Freienstein ein Fensterkonzert. Die Idee der Fensterkonzerte ist während der Corona-Zeit entstanden. Als alle Konzerte abgesagt wurden, stand Andrea Janser an ihr Küchenfenster und beglückte ihre Nachbarschaft mit ihren Eigenkompositionen. Es folgten viele weitere Konzerte, welche das Dorfleben bereicherten und weiterhin viel Lebensfreude in die Strassen von Freienstein bringen.

Die Musikerin Andrea Janser singt und spielt auch in anderen Bands und tritt an Festivals, in Clubs, auf privaten Festen und manchmal auf Reisen als Strassenmusikerin auf. Auch als Stelzenläuferin ist Andrea Janser buchstäblich gross unterwegs. Einerseits tritt sie mit der Stelzengruppe Gangart in verschiedenen Rollen auf, anderseits als «Madame Fleur», singend mit Gitarre auf Stelzen, etwa an Geburtstagsfesten und Hochzeiten.

Andrea Janser ist Dozentin am Winterthurer Institut für aktuelle Musik, gibt privaten Gesangsunterricht in Freienstein und an der Musikschule Zürcher Unterland.

Raisa Durandi hat den Bachelor in Camera Arts an der Hochschule Luzern Design & Kunst absolviert. Nach einem einjährigen Foto-Praktikum beim «Tages-Anzeiger» hat sie sich im Bereich Fotografie und Video selbständig gemacht. Sie arbeitet seit 2020 dreissig Prozent beim «Zürcher Unterländer» als Fotografin. Mehr Infos

