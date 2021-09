Sportklettern: WM in Moskau – Andrea Kümin feiert ihren grössten Erfolg Die Sportkletterin aus Winkel ist in Moskau zum ersten Mal in ihrer Karriere in einen Final an einer Elite-WM eingezogen. Nach ihrem 6. Platz in der Sparte Bouldern war die 23-Jährige für einen Moment sprachlos. sac/red

Andrea Kümin klettert ihrem neuen Karriere-Höhepunkt entgegen: dem 6. Platz im Bouldern-Wettkampf an der WM in Moskau Foto: Jan Virt

Anfang April hatte Andrea Kümin zum Saisonauftakt mit dem 8. Platz am Heim-Weltcup in Meiringen ihr bis dato bestes internationales Resultat in der Disziplin Bouldern erreicht. Schon damals bewies sie eindrücklich, dass sie den Anschluss an die Weltspitze definitiv geschafft hat. An der WM in Moskau legte die 23-Jährige Winklerin fünf Monate später noch eine Schippe drauf – und setzte damit ein weiteres Ausrufezeichen in ihrer noch jungen Karriere.

Nach der Qualifikation schaffte Andrea Kümin in Moskau als Viertplatzierte auch den Sprung in den Final der besten sechs Athletinnen souverän. Die Finalpremiere an einer Elite-WM und eine weitere Bestleistung waren somit perfekt. Nur wenige Stunden später startete Kümin in der Endausmarchung gleich mit einem Top und nahm so viel Selbstvertrauen für die noch ausstehenden drei Boulder mit. Nur wenig fehlte für einen oder gar zwei weitere Topgriffe. Am Ende reichte es für insgesamt ein Top und drei Zonen und damit für den 6. Schlussrang.

Einzige Schweizerin in zwei Sparten

Sichtlich gerührt und überglücklich mit ihrem Resultat zeigte sich Andrea Kümin im Anschluss an den Wettkampf, der sie mit sieben offenen Fingerkuppen viel Haut gekostet hatte. «Es war einfach unglaublich. Ein Traum ist wahr geworden», sagte sie – und fügte an: «Ich bin immer noch sprachlos.» Die Goldmedaille sicherte sich die US-Amerikanerin Natalia Grossmann, vor der Italienerin Camilla Moroni und Stasa Gejo aus Serbien.

Für Andrea Kümin ist die WM noch nicht beendet. Als einzige der drei Schweizerinnen bestreitet die Winklerin zwei Disziplinen. Nachdem sie am Heim-Weltcup Anfang Juli in Villars-sur-Ollon mit dem Einzug in den Halbfinal und 16. Schlussrang ihr bestes Resultat im Leadklettern erreicht hatte, dürfte sie auch zum WM-Wettkampf in dieser Sparte mit intakten Chancen auf ein gutes Abschneiden antreten.

