Sportklettern: Erfolge am Fels – Andrea Kümin glänzt im Alternativprogramm Andrea Kümin aus Winkel hat Pandemie-bedingt 2020 kaum Wettkämpfe absolviert. Dennoch blickt die Elite-Nationalkader-Athletin keineswegs auf ein verlorenes Jahr zurück. Peter Weiss

Glück im Unglück für Sportkletterinnen wie Andrea Kümin: Fallen Wettkämpfe aus, können sie am Fels trainieren. Und, wie hier im November am Chironico oberhalb der Leventina im Tessin, neue persönliche Bestmarken setzen. Foto: David Firnenburg

Die Europameisterschaft im Sportklettern wurde 2020 zunächst von Ende März auf Juni verschoben, dann ein zweites Mal – und als sie Ende November in Moskau doch noch zur Austragung kam, gehörte Andrea Kümin der Schweizer Equipe nicht an. Am späten und einsamen sportlichen Höhepunkt einer Saison, in der alle bis auf einen Weltcup-Wettkampf Coronavirus-bedingt ausgefallen waren, fehlte die Winklerin nicht etwa wegen einer Verletzung oder eines Nicht-Aufgebots. «Ich war ja schon im Frühjahr selektioniert und hätte in Moskau starten können», erklärt die 23-Jährige, «unser Verband hat es uns aber freigestellt, ob wir antreten wollen – und wie mehr als die Hälfte unseres Teams habe ich mich bewusst dagegen entschieden.»