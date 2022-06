Sportklettern: Seltene Verletzung – Andrea Kümin hat Glück im Unglück Kurz, nachdem sie ihr bestes Weltcup-Resultat erreicht hat, passiert es. Die Winklerin verletzt sich im Training so schwer, dass sie den Grossteil der Saison verpasst. Doch für deren Höhepunkt plant sie ihr Comeback. Peter Weiss

Ein Jahr ist es her: Andrea Kümin am Lead-Weltcup in Villars-sur-Ollon. Zwölf Monate später muss die Winklerin aufgrund einer ungewöhnlichen Verletzung vorderhand auf Wettkämpfe verzichten. Foto: Valentin Flauraud (Keystone)

Am ersten Juli-Wochenende 2021 erreicht Andrea Kümin mit Platz 16 am Heim-Weltcup in Villars-sur-Ollon ihr bestes Resultat in der Sparte Leadklettern. Ein Jahr später messen sich die Weltbesten ihres Sports erneut im Walliser Bergdorf im Klettern mit Seil ­– doch die Winklerin verfolgt den Wettkampf lediglich aus der Ferne. Der Grund: Mitte April, rund zwei Wochen nach dem 3. Platz am Bouldern-Weltcup von Meiringen, ihrem besten Ergebnis an einem Elite-Wettkampf überhaupt, hörte sie im Training plötzlich einen Knall – und verlor die Spannung in ihrem linken Fussgelenk. «Komischerweise hatte ich keine Schmerzen, auch nicht, als eine Kollegin, die Ärztin ist, meinen Fuss abgetastet hat», schildert Kümin, «danach wollte ich laufen, habe aber bei jedem Schritt gemerkt, dass sich die eine Sehne über den Knöchel nach vorne und wieder zurückschiebt.»