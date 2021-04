Sportklettern: Weltcup in Meiringen – Andrea Kümin klettert auf Anhieb auf Platz 8 Am ersten Weltcup in der Sparte Bouldern seit 22 Monaten hat die Athletin aus Winkel das beste Resultat ihrer Karriere auf dieser Stufe realisiert. Mit ihrem 8. Platz beendete sie den Wettkampf in Meiringen als beste Schweizerin. Peter Weiss

Auf dem Weg nach oben: Die Winklerin Andrea Kümin am Bouldern-Weltcup in Meiringen. Foto: SAC/davidschweizer.ch

Am ersten Boulder-Weltcup seit Juni 2019 setzte Andrea Kümin das Ausrufezeichen für das Schweizer Frauenteam. Die Qualifikation beendete die 23-Jährige auf dem starken 8. Zwischenrang. Dank dieser ausgezeichneten Leistung schaffte sie in Meiringen ihr anvisiertes Ziel, den Einzug in den Halbfinal der besten 20, mühelos. Im Halbfinal startete die Winklerin gleich mit einem Top im ersten Versuch, zum Schlussresultat kam noch eine Zone beim zweiten Boulder hinzu. Damit landete sie abermals im 8. Rang und verpasste den Einzug in den live am TV übertragenen Final der besten sechs Athletinnen knapp. Mit dem Resultat, ihrem bisher besten Boulder-Ergebnis an einem Weltcup, zeigte sich Kümin dennoch «mega zufrieden. Es gibt sicher ein paar Sachen, die ich besser hätte machen können, aber die findet man immer.» Am Ende habe nicht etwa fehlende Kraft, sondern hätten technische Details den Ausschlag gegeben, dass es nicht zu noch mehr reichte. «Aber ich habe gesehen, dass mehr drin liegt, wenn einmal alles zusammenpasst.»