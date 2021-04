Sportklettern: Weltcup in Meiringen – Andrea Kümin klettert wieder international Das lange Warten hat ein Ende: Am Freitag tritt Andrea Kümin aus Winkel im Berner Oberland zum ersten Mal seit fast zwei Jahren wieder zu einem Weltcup in der Sparte Bouldern an. Peter Weiss

Andrea Kümin am Heim-Weltcup im Bouldern, dem Klettern in Absprunghöhe ohne Seil, zum Auftakt der Saison 2019. Ziemlich genau zwei Jahre später kehrt die Winklerin nach Meiringen zurück. Archivfoto: David Schweizer

«Ja, extrem», sagt Andrea Kümin mit kräftiger Stimme und einem Strahlen im Gesicht, das auch ohne Video-Telefonie deutlich wahrnehmbar ist. Die Antwort auf die Frage, ob sie sich auf den ersten Weltcup freue, fällt eindeutig aus. Wie schon zu Vor-Pandemie-Zeiten üblich, geht der erste grosse internationale Wettkampf der Saison in Meiringen über die Kletterwände. Traditionell für April terminiert, fiel er 2020 der Coronavirus-Pandemie zum Opfer – wie mit Ausnahme eines Weltcups im Leadklettern im Juli in Frankreich und der EM in Moskau im November die gesamte internationale Saison. Nach diesen Erfahrungen aus dem Vorjahr «habe ich eigentlich erst letzte Woche so richtig geglaubt, dass der Wettkampf tatsächlich stattfinden kann», verrät Kümin. «Wenn ich am Freitag auf der Matte am Start stehe, dann will ich das einfach nur geniessen.»