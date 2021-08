Triathlon: Rang 14 in Rapperswil – Andrea Salvisberg erhält wieder keinen Lohn für seinen Mut Am Ironman 70.3. in Rapperswil führt der Walliseller das Feld an – und fällt wie schon im Olympia-Einzelrennen von Tokio am Ende weit zurück. Jörg Greb

Beherzter Einsatz, schlechter Lohn: Das gilt für Andrea Salvisbergs Leistung im Olympia-Einzelrennen von Tokio (im Bild) ebenso wie in jenem über die halbe Ironman-Distanz in Rapperswil. Foto: Loic Venance (AFP)

Ganze acht Tage, nachdem Andrea Salvisberg der Schweizer Mixed-Staffel an den Olympischen Spielen in Tokio zum Diplomrang (7.) verholfen hatte, und zwölf Tage, nachdem er sein Olympia-Einzelrennen im 22. Rang beendet hatte, stand der 31-Jährige erneut im Einsatz: in der Schweiz, und zwar in Rapperswil.

Das Besondere daran: Der Wahl-Walliseller trat über die 70.3-Distanz an, einen halben Ironman-Wettkampf also mit 1,9 Kilometern Schwimmen, 90 Kilometern auf dem Velo und 21,1 Kilometern Laufen. Als «mega spannend» beschrieb der Routinier dieses Experiment zwischen Tropenhitze und Sommerkühle und zwischen Kurz-, Sprint- und Langdistanz.

20 Kilometer Solofahrt an der Spitze

Ob in der japanischen Weltmetropole oder am Zürichsee: Andrea Salvisberg zog zwischenzeitlich allen Favoriten davon. Im Olympia-Einzelrennen prägte er eine kurze Phase mit seinem Solovorstoss auf dem Velo. In Rapperswil führte er länger, als schnellster Schwimmer sogleich im Wasser und anschliessend mehr als 20 Kilometer auf dem Velo. Dann wurde er vom späteren Sieger Rudy von Berg eingeholt und später distanziert. Das Ziel erreichte Salvisberg schliesslich nach 3:56:30 Stunden als 14., drittbester Schweizer hinter Ruedi Wild (2.) und Fabian Dutli (7.) – und entkräftet. Seine Bilanz: «Dieses Rennen hat sich für mich zum Horror entwickelt, aber es war eine gute Erfahrung.»

