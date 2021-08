Triathlon: Nach den Olympia-Rennen – Andrea Salvisberg zieht aus Enttäuschung Motivation Seine Vision, ein Olympia-Topresultat zu realisieren, hat der Wahl-Walliseller Andrea Salvisberg in Tokio doppelt verpasst: sowohl im Einzelrennen, als auch mit der Mixed-Staffel. Jörg Greb

Voller Einsatz, schlechter Lohn: Andrea Salvisberg (links) kann im Mixed-Staffelrennen auch deswegen nicht zur Spitzengruppe aufschliessen, weil der Japaner Kenji Nener auf der Velostrecke zu wenig Führungsarbeit leistet. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Diese Sequenz der TV-Übertragung von den Olympischen Sommerspielen in Tokio ging unter die Haut: Der erfahrene Triathlet Andrea Salvisberg brach nach seinem Staffel-Einsatz im Gespräch mit SRF-Reporterin Annette Fetscherin in Tränen aus. Zuerst stockte die Stimme, dann rieb sich der 32-Jährige die Augen – dann floss das Augenwasser. «Ich bin derart enttäuscht», stammelte er, «ich konnte nicht alles geben und nicht zeigen, was ich mir vorgenommen hatte.»

Andrea Salvisbergs Anspruch an sich selbst war riesig gewesen im Vorfeld seiner Einsätze in Tokio. Für das Mixed-Staffelrennen hatte er sich vorgenommen, auf der zweiten Ablösung nach vorne zu stürmen – um damit die Ausgangslage für Nicola Spirig und Schlussläufer Max Studer in vielversprechende Bahnen zu lenken. Das missglückte. Sein Blitzstart und das «All-in beim Schwimmen und auf dem Velo», wie Salvisberg es ausdrückte, zeitigte zu wenig Wirkung. «Ich habe alles gegeben, bis ich blau war», schilderte er.