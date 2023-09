Anfrage zu Eritreer-Gewalt – Auch Kantonsrat thematisiert Ausschreitungen im Glattpark Drei Kantonsräte möchten unter anderem wissen, welche Massnahmen gegen die zunehmende Gewaltspirale unternommen werden.

Die drei SVP-Kantonsratsmitglieder Patrick Walder (Dübendorf), Christina Zurfluh Fraefel (Wädenswil) und Domenik Ledergerber (Herrliberg) haben eine Anfrage betreffend «Zunehmende eritreische Gewalt, auch im Kanton Zürich» eingereicht. «Am Samstagabend kam es im Opfiker Stadtteil Glattpark zu Ausschreitungen zwischen verschiedenen Lagern eritreischer Einwanderer», heisst es in der Einleitung. Das Gleiche war auch in anderen europäischen Städten in besorgniserregendem Ausmass zu beobachten. Auch hinsichtlich anderer Straftaten würden eritreische Asylsuchende, im Kanton Zürich und in der Schweiz, immer wieder negativ auffallen. Das Problem mit nicht integrierbaren jungen Männern aus Eritrea sei nicht neu. Selbst das Bundesverwaltungsgericht habe in zwei Urteilen festgehaten, dass eine Wegweisung zulässig und zumutbar sei.

Daraus würden sich folgende Fragen ergeben:

1. Inwieweit kann der Kanton Zürich dahingehend einwirken, dass Staatsangehörige, welche für Ausschreitungen verantwortlich sind und Asyl- oder Flüchtlingsstatus haben, ausgewiesen werden?

2. Sind Ausschreitungen und Gewalttaten eritreischer Gruppierungen ein zunehmendes Problem im Kanton Zürich, und können diese tabellarisch für die Jahre 2006 bis 2022 nach Anzahl und Delikt aufgezeigt werden?

3. Welche Massnahmen gegen die zunehmende Gewaltspirale dieser durch das Asylwesen anwesenden Gruppierungen werden kurz- und langfristig unternommen?

4. Hatte der Kanton Zürich Kenntnis über die in den Medien erwähnte Veranstaltung im Glattpark, und wie war die Sicherheitseinschätzung?

5. Wie zeigen sich die Anzahl und Entwicklung eritreischer Sozialhilfebezüger (inkl. Familiennachzug) und die Erwerbsquote in den letzten zehn Jahren im Kanton Zürich?

6. Ist eine statistische Diskrepanz zu Asylsuchenden und Flüchtlingen anderer Staaten in dieser Analyse erkennbar?

