Unihockey: Saisonauftakt in NLB – Anführer, Clown, Gipfelstürmer – die Jets-Männer im Charaktercheck Jacob Glas ist ein Meister der Eröffnung, die Tessiner-Fraktion sorgt für Lacher und der Ex-Internationale Beni Reusser teilt mit dem Team einen Erfahrungsschatz voller Trouvaillen. Marisa Kuny

Die Identifikation mit dem Verein wird bei den Kloten-Dietlikon Jets auch vor dieser Saison gross geschrieben. Yannick Jaunin (Mitte) erfüllt diese Vorgabe wie kein Zweiter. Der einstige Jets-Junior spielt seit 2008 fast durchgehend für das Fanionteam. Foto: Sibylle Meier

2019 ist es passiert. Nach zehn Jahren «Gewurstel» in der höchsten Liga, so jedenfalls formulierte es der damalige Sportchef des Vereins, stiegen die Jets-Männer ab. Nur gerade sechs Spieler blieben nach dem Grounding an Bord. In der NLB formierten sie sich neu, setzten vermehrt auf die jungen Kräfte aus den eigenen Reihen und suchten gezielt(er) nach Verstärkungsspielern. In der ersten Saison nach dem Abstieg schlossen die Kloten-Dietlikon Jets die Qualifikation mit Rang 3 sogar über den Erwartungen ab, scheiterten dann aber im Playoff-Viertelfinal überraschend an Aufsteiger Eggiwil. Die folgende Spielzeit fiel dann fast ganz der Corona-Pandemie zum Opfer.