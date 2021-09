Unihockey: Saisonauftakt in der NLA – Anführerin, Clown, Gipfelstürmerin - die Jets-Frauen im Charaktercheck Andrea Gämperli taktiert mit Tafel, Ronja Niederberger trickst dank Youtube und Seraphine Geiser landet mit ihren Scherzen zumeist einen Volltreffer. Und damit nicht genug. Marisa Kuny

Sie ist zurück Schweizer Rampenlicht. Nach zwei Saisons in Schweden kehrte Nationalspielerin Andrea Gämperli zu den Jets zurück und führt die Titelverteidigerinnen nun als Captain aufs Feld. Foto: Leo Wyden

Auf den Titelgewinn im Frühling folgte im Sommer der Umbruch: Gleich vier Nationalspielerinnen haben das Frauenteam der Kloten-Dietlikon Jets nach dem Sieg im Superfinal (4:2 gegen Emmental Zollbrück) verlassen. Am Samstag starten die amtierenden Schweizer Meisterinnen neu formiert gegen Laupen in die NLA-Saison 2021/22. Wer taugt als Anführerin? Welche Spielerinnen sorgen für Stimmung? Und was verspricht das neue Ausländerinnen-Trio? Der «ZU» macht vor dem Meisterschaftsstart den Charaktercheck.