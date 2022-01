Samstag Extra – «Angegriffene sollen laut werden, um Angreifer zu vertreiben»

Abo Kampfkunst in Bülach und Kloten Hinfallen, um wieder aufzustehen

Denise Rössler bietet in ihren zwei Schulen in Bülach und Kloten Kurse in Wing-Tsun an – einer chinesischen Selbstverteidigungs- und Kampfkunstsportart. Vor fünf Jahren wurde bei ihr die Krankheit MS diagnostiziert.