Verwaltungsgericht rügt PH Zürich – Angehende Lehrpersonen dürfen Praxis ausserkantonal absolvieren Eine PH-Studentin wollte den Praxisteil im Aargau absolvieren. Die PH Zürich erlaubte es ihr nicht, nun hat sie das Verwaltungsgericht zurückgepfiffen.

Wegen des Lehrermangels hat das Zürcher Verwaltungsgericht nun entschieden, dass der Praxisteil der Ausbildung auch in einem anderen Kanton absolviert werden darf. Foto: Keystone (Symbolbild)

Das Zürcher Verwaltungsgericht hat die Pädagogische Hochschule des Kantons Zürich zurückgepfiffen: Die PH wollte einer angehenden Lehrerin verbieten, ihren Praxisteil im Kanton Aargau zu machen. Doch das war gemäss Urteil nicht rechtens.

Die Studentin absolviert aktuell in Zürich die Quereinsteiger-Ausbildung zur Primarlehrerin. Als sie ankündigte, ihre praktische Ausbildung aber lieber in einem Aargauer statt in einem Zürcher Schulhaus zu absolvieren, verbot ihr dies die PH.

Verbot sei unverhältnismässig

Die Studentin rekurrierte bis vor Verwaltungsgericht und erhielt nun Recht. Die Lehrtätigkeit im Aargau zu verbieten, sei unverhältnismässig, schreibt das Gericht in seinem kürzlich publizierten Urteil. Der Entscheid ist rechtskräftig.

Die Studentin darf ihren Praxisteil somit im Aargau absolvieren und erhält von der PH zudem 1500 Franken für ihre Auslagen.

SDA/ema

