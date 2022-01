Die besten Ferientipps – Angesagte Reiseziele für 2022 Saudiarabien, Island oder Luxuscamping: Das sind drei von sieben Ferientrends im neuen Jahr – allen weiteren Covid-Wellen zum Trotz. Brigitte Jurczyk

Frankreich: Dijon – der neue kulinarische Hotspot

Eine Genussstadt in der Stadt: In Dijons neuer «Cité internationale de la gastronomie et du vin» dreht sich alles um Essen und Trinken. Foto: PD

Im April avanciert die Stadt an der TGV-Strecke Basel–Paris zum Mittelpunkt der Genusswelt: Auf dem Gelände eines ehemaligen Spitals, das auf ein mittelalterliches Hospiz zurückreicht, entsteht auf 70'000 Quadratmetern die «Cité internationale de la gastronomie et du vin». Frankreich präsentiert im Burgund sein reiches Erbe an Esskultur in allen Facetten. Sie gehört zum immateriellen Weltkulturerbe der Unesco. Im Cave de la Cité lassen sich dazu bis zu 3000 verschiedene Weine glasweise degustieren.

Dank der Ausstellungs- und Ausbildungsstätte inklusive zahlreicher Geschäfte, Restaurants, Hotels und einem Kinokomplex entsteht in Dijon ein neues Ökoviertel mit über 500 Wohnungen.

de.destinationdijon.com

Deutschland: Schönster Wanderweg im Moor

Der 10 Kilometer lange Wanderweg Dör’t Moor führt durch eine unberührte Moorlandschaft. Foto: Stadt Rotenburg

Der Boden gibt bei jedem Schritt nach, mal sinkt der Fuss im feuchten Erdreich ein, mal überspannt eine Brücke unwegsames Gelände: Der Nordpfad Dör’t Moor führt durch eines der am besten erhaltenen Hochmoore Niedersachsens. Aber das ist noch nicht alles. Er ist just zu Deutschlands schönstem Wanderweg gekürt worden.

Zehn Kilometer geht es in der Region Rotenburg (Wümme) zwischen Hamburg und Bremen durch unberührte Natur und sehr unterschiedlichen Landschaften. Hier taucht ein Moorsee auf, dort bilden Bäume ein dichtes, grünes Dach überm Kopf. Besonders erfahr- und erfühlbar wird der Weg, wenn man ihn barfuss geht. Und zum Schluss der Tour, für die man etwa zweieinhalb Stunden braucht, werden Wanderer mit regionalen Spezialitäten verwöhnt.

wanderbares-deutschland.de

Saudiarabien: Absolutes Neuland für Touristen

Saudiarabien – im Bild die Skyline der Hauptstadt Riad – will sich von Ölexporten unabhängig machen und setzt neu auf Tourismus. Foto: Getty

Das Königreich hat eine Vision: Das streng islamische Land will in Zukunft zur Traumdestination von Millionen Reisenden werden. Sie sollen Saudiarabien wirtschaftlich unabhängig von Ölexporten machen. Ein radikaler Schritt, war Touristinnen und Touristen, abgesehen von Mekka-Pilgern, die Einreise bis vor kurzem doch verboten. Um den Plan umzusetzen, wird kräftig investiert: in neue Flughäfen, Badeorte, Hotelanlagen – alles im Luxusbereich. Am Roten Meer entsteht das Red Sea Project mit 50 Hotels auf 90 Inseln. Zudem restauriert man historische Stätten und macht sie einem breiten Publikum zugängig. Es gibt viel Spannendes zu entdecken im Feudalstaat, der sich so lange abschottete.

Aber was ist mit dem Verschleierungsgebot für Frauen, der Todesstrafe und der alltäglichen Verletzung der Menschenrechte? Die Abaya, das lange Überkleid, oder auch ein Kopftuch müssen nicht mehr zwingend getragen werden. Und der Dialog zwischen Saudis und Ausländern könnte Brücken bauen und die Öffnung des Landes und neue Ideen fördern.

visitsaudi.com/de

Island: Abenteuer im wilden Westen

Westfjorde: Spektakuläre Landschaften und jede Menge Papageitaucher. Foto: Getty



«Lonely Planet» wählt Islands Halbinsel Westfjorde zu einer der zehn besten Reiseregionen 2022. Die abgeschiedene, dünn besiedelte, stark zerklüftete Halbinsel im äussersten Nordwesten ist voller Naturwunder. Riesige Wasserfälle, gewaltige Tafelberge, Vogelfelsen übersät mit Papageientauchern und anderen Seevögeln, rote, orange- und rosafarbene Sandstrände, heisse Quellen und immer wieder das Meer, das sich ins Landesinnere hineinfrisst und steile Klippen umtost: Dieser spektakuläre Cocktail macht Islands bestgehütetes Geheimnis zu einem Paradies für neugierige Entdeckerseelen.

Bleibt zu hoffen, dass Westfjorde nicht wie andere Teile Islands das Overtourism-Schicksal ereilt.

de.visiticeland.com/article/die-westfjorde

Freiluftferien: Trend zu Fünfsterncamping

Europas Campingplätze – im Bild die Anlage Sant Angelo an der italienischen Adriaküste – werden immer luxuriöser. Foto: PD



Ein Whirlpool am Stellplatz, eine abwechslungsreiche Badelandschaft auf dem Campinggelände, dazu ein voll ausgestatteter Wellnessbereich und ein Restaurant für gehobene Ansprüche – Europas Campingplätze werden immer luxuriöser. Sie ziehen auch Reisende an, die nichts vom Pfadilager-Grove halten, sondern Komfort und tolles Ambiente suchen. Auf den Campingplätzen entstehen aussergewöhnliche Unterkünfte wie Hütten oder Zelte mit eigener Nasszelle und voll ausgestatteter Küche, die auch in Sachen Design punkten.

Glamping, die glamouröse Variante des Campings mitten in der Natur, erfreut sich gerade in Corona-Zeiten grossen Zuspruchs.

lux-camp.de; pincamp.ch

Norwegen: Mit gutem Gewissen grüner reisen

Abseits des Massentourismus: Sonnenuntergang auf den Lofoten. Foto: Getty

Das skandinavische Land steht seit Jahren auf Platz 1 im «Index der menschlichen Entwicklung» der Vereinten Nationen. Norwegen ist weltweit führend in Sachen Nachhaltigkeit und grüner Technologien und auf dem Weg zur klimaneutralen Gesellschaft. Es nutzt seine Wasserkraft und bezieht daraus 95 Prozent des Stroms.

Auch touristisch entwickelt Norwegen immer wieder neue, nachhaltige Konzepte. Die Fjordlandschaft ist einzigartig auf der Welt, die Ausblicke spektakulär und Massentourismus abgesehen von wenigen Hotspots ein Fremdwort – perfekt für alle, die mit gutem Gewissen reisen wollen.

visitnorway.de

Kanada: Post-Pandemie-Paradies auf Vancouver Island

Vancouver Island: Unter anderem ein Eldorado für Walbeobachterinnen und -beobachter. Foto: Getty

Vom Rentnereldorado zum hippen Hotspot: Vancouver Island im Westen Kanadas hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt: Gemeinschaftlich wurden auf der mit 31’250 Quadratkilometern grössten Pazifikinsel vor der nordamerikanischen Küste neue Wanderwege geschaffen und Restaurants mit regionaler Küche eröffnet. Jährlich zieht die Insel Scharen von Wal- und Vögelbeobachtern an. Am gleichen Tag Skifahren oder im Küstenregenwald wandern – auf Vancouver Island kein Problem.

Hier lassen sich übrigens auch einige Topsurfstrände finden, unfassbar alte Baumgiganten bewundern, Grizzlybären in freier Natur beobachten und «swimming holes» entdecken, die von Wasserfällen geschaffen wurden.

vancouverisland.travel

