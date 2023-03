Kampfansage im Zürcher Kantonsrat – Angriff auf den Teuerungs­ausgleich – Bürgerliche setzen zum Powerplay an Sie soll das Gegengewicht zur Klimaallianz werden: Die Finanzallianz mit SVP, FDP und Mitte will die kommende Legislatur prägen. Was haben diese Parteien vor? Pascal Unternährer

Unter der Leitung von Tobias Weidmann (SVP) setzen die drei bürgerlichen Parteien Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) unter Druck. Foto: Silas Zindel

In der Medieneinladung angekündigt wurde nicht weniger als der «bürgerliche Schulterschluss» in Finanzfragen, und zwar «für die kommende Legislatur». Das kann auch so gelesen werden: Was die Klima- und Fortschrittsallianz kann, können wir Bürgerlichen auch. Tatsächlich sagte SVP-Kantonsrat Tobias Weidmann am Montag, man verstehe sich als «Gegengewicht zur Klimaallianz». Letztere besteht aus SP, GLP, Grünen, EVP und AL. Diese Parteien hatten in der ablaufenden Legislatur die Mehrheit im Kantonsparlament.