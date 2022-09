Eddie Redmayne am ZFF – «Ich muss mir das jedes Mal in langen Trainings erarbeiten» Oscarpreisträger Eddie Redmayne erzählt bei seinem zweiten Besuch am Zurich Film Festival von seinen Anfangszeiten und Tücken seines Berufs. Hans Jürg Zinsli

Eddie Redmayne auf der Bühne des ZFF Masters im Arena Sihlcity. Foto: Thomas Lohnes (Getty Images for ZFF)

Vermutlich könnte er immer noch irgendwo in Soho in eine Bar gehen, ohne Bodyguards, und er würde als einer der wenigen Topstars im Filmbusiness unerkannt bleiben. Jedenfalls denkt man das, als dieser enorm schlaksige und ausgesprochen höfliche britische Schauspieler die Bühne im Kino Arena in der Zürcher Sihlcity … – nein: nicht in Beschlag nimmt, sondern sachte besetzt.