Neubau in Opfikon – Anja Graf und ihr «Visionapartments-Monopoly» Direkt am Bahnhof Glattbrugg erstellt «Visionapartments» gerade 316 Wohneinheiten zum Mieten – ein weiterer Coup der Bauherrin Anja Graf. Beatrix Bächtold

Neben dem Bahnhof Glattbrugg entsteht ein siebengeschossiger Neubau mit 316 Wohnungen. Foto: PD

Im Moment ragt der Rohbau des Gebäudekomplexes mit einer Länge von rund 60 Metern und einer Breite von fast 50 Metern rund 27 Meter in die Höhe. Ende 2022 kann man sich hier auf Zeit einmieten. Neben den Apartments gibt es Shops, einen Wellness- und mehrere Konferenzbereiche. Das öffentliche Restaurant in der obersten Etage bietet den Blick über den Flughafen. Die Küche ist durchgehend geöffnet. Die praktisch möblierten und mit einem Hauch Exklusivität ausgestatteten Wohnungen in verschiedenen Ausstattungslinien dürften weggehen wie warme Weggli. Sie alle tragen die Handschrift von Anja Graf.