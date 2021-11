Ermittlungen gegen Ex-Fifa-Präsident – Anklage gegen Blatter und Platini wegen 2-Millionen-Franken-Zahlung Die Bundesanwaltschaft wirft dem ehemaligen Fifa-Präsidenten Sepp Blatter und dem ehemaligen Uefa-Präsidenten Michel Platini Betrug vor. UPDATE FOLGT

Der frührere Fifa-Präsident Sepp Blatter nach einer Anhörung in Bern. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen den ehemaligen Fifa-Präsidenten Sepp Blatter und den ehemaligen Uefa-Präsidenten Michel Platini erhoben. Sie sollen unrechtmässig eine Zahlung von zwei Millionen Franken von der Fifa an Platini erwirkt haben.

Blatter wirft die Bundesanwaltschaft Veruntreuung, ungetreue Geschäftsbesorgung sowie Urkundenfälschung vor. Platini soll wegen Betrugs, Gehilfenschaft bei Veruntreuung und ungetreuer Geschäftsbesorgung sowie Urkundenfälschung vor das Bundesstrafgericht in Bellinzona gestellt werden.

Die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft ergaben, dass Platini zwischen 1998 und 2002 als Berater für den damaligen Fifa-Präsidenten Sepp Blatter tätig war. Dafür erhielt Platini jährlich ein vereinbartes Honorar von 300’000 Franken von der Fifa, das diese vollumfänglich bezahlte.

Über acht Jahre nach Ende des Beratermandats forderte Platini von der Fifa zwei Millionen Franken. Anfang 2011 erfolgte unter Mitwirkung Blatters die Auszahlung dieses Betrags.

Gemäss der Bundesanwaltschaft erhärteten ihre Ermittlungen den Verdacht, dass diese Zahlung ohne Rechtsgrundlage erfolgt war. Die Fifa wurde durch sie in ihrem Vermögen geschädigt und Platini unrechtmässig bereichert. Damit sehen die Ankläger des Bundes die vorgeworfenen Tatbestände erfüllt.

Blatter beharrt auf seinem Standpunkt

Der Walliser Sepp Blatter gibt sich ob der Anklage gelassen. Die an den damaligen Uefa-Chef Platini gegangenen zwei Millionen Franken seien «als verspätete Lohnzahlung korrekt deklariert, die AHV entsprechend abgerechnet und schliesslich von allen zuständigen Instanzen der Fifa gutgeheissen» worden, schrieb er am Dienstag in einer Reaktion.

«Ich blicke der Verhandlung vor dem Bundesstrafgericht mit Optimismus entgegen – und hoffe, dass damit diese Geschichte ein Ende findet und alle Fakten sauber aufgearbeitet werden», heisst es in Blatters Stellungnahme weiter.

Noch heute stelle sich ihm die Frage, wer die Ereignisse von 2011 der Bundesanwaltschaft zugetragen habe. Zur Zahlung der Summe von zwei Millionen Franken der Fifa an Michel Platini könne er sich nur wiederholen. «Sie basierte auf einem mündlichen Vertrag, der die Beratertätigkeit von Platini zwischen 1998 und 2002 für die Fifa regelte», schreibt Blatter. Das hatte er bereits bei den Einvernahmen durch die Bundesanwaltschaft gesagt. Wichtig sei ausserdem: «Michel Platini hat den Betrag an seinem Schweizer Wohnsitz versteuert».

SDA/ij

