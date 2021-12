Neue deutsche Aussenpolitik – Annalena Baerbock kämpft um Einfluss und Kurs Die grüne Aussenministerin will autokratischen Staaten wie Russland, China oder der Türkei härter entgegentreten. Kanzler Olaf Scholz ruft sie gleich zur Ordnung. Dominique Eigenmann aus Berlin

Die erste deutsche Aussenministerin: Annalena Baerbock auf dem Weg zu ihren Antrittsbesuchen in Paris, Brüssel und Warschau. Foto: Kay Nietfeld (DPA)

Die Aussenpolitik der neuen deutschen Regierung gleicht in diesen Tagen einem Paarlauf. Aussenministerin Annalena Baerbock besuchte am Freitag erstmals Warschau, Kanzler Olaf Scholz Paris und Brüssel – die Städte, in denen sich die Grüne am Vortag vorgestellt hatte.

Dass synchrone Auftritte nicht immer Übereinstimmung, sondern auch Konkurrenz bedeuten können, wurde bereits am Mittwoch offenbar, als die neue Regierung vereidigt wurde. Rolf Mützenich, als Chef der SPD-Fraktion im Bundestag ein mächtiger Mann, hatte da auf Fragen nach dem Umgang der Ampel-Parteien mit Russland oder China wie nebenbei bemerkt, dass die Aussenpolitik «insbesondere im Kanzleramt gesteuert» werde, vom Sozialdemokraten Scholz also.