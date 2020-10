Polizeieinsatz in Zürich-Affoltern – Anonyme Bombendrohung gegen Kita Am Donnerstagmorgen ging bei der Stadtpolizei Zürich eine «ernstzunehmenden Drohung» gegen eine Kindertagesstätte ein. Der Verdacht hat sich aber nicht erhärtet.

Der Polizeieinsatz in Zürich-Affoltern läuft noch immer. Foto: 20 Minuten/dk

Kurz nach 9 Uhr am Donnerstagmorgen ging ein anonymer Hinweis bei der Stadtpolizei Zürich ein. Laut einer Mitteilung der Stapo sei eine «ernst zu nehmende Drohung gegen eine Institution» eingegangen. Wie es in einer zweiten Meldung am Nachmittag heisst, sei der Einsatz beendet. Die Drohung richtete sich gegen einen Kinderhort an der Dora Staudinger-Strasse.

Die Kinder und die Betreuer wurden evakuiert und in einem nahegelegenen Schulhaus untergebracht, schreibt die Stapo. Die Liegenschaft wurde durch die Spezialisten des Forensischen Institutes mit Spürhunden zweimal abgesucht – ein verdächtiger Gegenstand sei jedoch nicht gefunden worden.

gvb