Neues Klavier für Embrach – Anonyme Dame sponsert ein Klavier Dem Alterszentrum Embrachertal ist ein neues Schimmel-Klavier gespendet worden. Die Winterthurer Pianistin Olesya Urusova hat das Instrument mit einem Konzert eingeweiht. Florian Schaer

Im Gespräch mit Beat Hug, dem Leiter Aktivierung des Zentrums, zeigt sich Pianistin Olesya Urusova von den Qualitäten des Instruments durchaus überzeugt. Foto: Florian Schaer

«Es ist so schön, bei so einem Anlass wieder in die Gesichter der Bewohnerinnen und Bewohner zu sehen», sagt Barbara Vontobel. Für die Leiterin des Regionalen Alterszentrums Embrachertal ist klar: «Wir können nicht kompensieren, was wir letztes Jahr verloren haben.» Aber dass jetzt wieder Darbietungen wie das eben verklungene Klavierrezital stattfinden können, das sei von grosser Bedeutung für das Zentrum als Ganzes.

Dafür, dass man für dieses Konzert eigens Olesya Urusova nach Embrach bemüht hatte, gibt es einen besonderen Grund: Das Instrument, auf dem die Winterthurer Pianistin gespielt hat, ist brandneu. Erst am letzten Montag wurde es angeliefert. «Das bisherige braune Klavier hatte man angeschafft, als das Zentrum seinen Betrieb aufnahm», sagt Vontobel. 1982 war das. Zuletzt sei das Ding schlicht «unstimmbar» gewesen. «Das gehe so nicht, hat da jemand befunden und hat dem Zentrum Geld für ein neues Instrument gespendet.» Die Gönnerin wolle anonym bleiben, ebenso soll die gespendete Summe keine konkrete Erwähnung finden. Es darf davon ausgegangen werden, dass der Betrag namhaft war: Zumal das betreffende Modell «Wilhelm» vom Hersteller Schimmel üblicherweise für etwas über 10’000 Franken Neupreis gehandelt wird.

Wie laut es klingen kann

Das Programm, das Olesya Urusova eben während einer guten Stunde vorgetragen hat, stellt eine ziemlich wilde Mischung aus Evergreens der Literatur sämtlicher bedeutender Epochen dar: Musik von Johann Sebastian Bach bis Eric Satie, von Chopin bis Joplin. Rachmaninows Präludium cis-Moll habe sie übrigens allein schon deshalb ausgewählt, weil Barbara Vontobel zu hören verlangt habe, wie laut denn das Klavier so klingen könne, meinte sie mit einem Schmunzeln. Es war der Musikerin ein Leichtes, schon in den Mezzoforte-Passagen den durch die Trennwände mässig gedämpften Lärmpegel des Cafeteriabereichs von nebenan zu übertönen.

Während andere Alterszentren weiterhin ganz generell auf Anlässe verzichten, gibt es an der Stationsstrasse in Embrach also wieder Konzerte, Vorträge und andere Darbietungen. Als Leiter Aktivierung gehört es mit zum Pflichtenheft von Beat Hug, die Leute des Zentrums bei Laune zu halten. «Kochen, Backen, Gedächtnistraining, Jassen, Männerstammtisch», zählt er auf, was das Programm so hergibt. «Wir veranstalten im Schnitt 100 Anlässe im Jahr, davon sind 20 musikalischer Natur.» Wann das neue Klavier zum nächsten Mal zu hören sein wird, ist noch nicht ganz klar. «Ich frage nach einem Konzert wie diesem jeweils bei den Bewohnern nach, was ihnen besonders gefallen hat. Wir sind grundsätzlich offen für alle Ideen und Darbietungen von aussen – aber ich schaue einfach auch, dass ein Programm möglichst viele anspricht», sagt Hug.

Baldige Öffnung im Blick

Noch mindestens bis Ende Jahr werden die Veranstaltungen nur intern abgehalten, sind also für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. «Wir gehen davon aus, dass wir unsere Anlässe im nächsten Jahr dann wieder öffnen können», sagt Vontobel. Auch die Chor- und anderweitigen Gesangsproben, die bis anhin noch immer auf Eis gelegt sind, sollen mittelfristig wieder aufgenommen werden; auch ein gewichtiger Einsatzbereich für das noch jungfräuliche Klavier, das gemäss Beat Hug künftig ganz wesentlich dazu beitrage, «Seele, Geist und ganz bestimmt auch die Erinnerungen im Zentrum zu beleben».

