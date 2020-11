Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Polizei verhaftet Verdächtige – Terroranschlag in Wien: Spur führt nach Winterthur Die Kantonspolizei Zürich hat am Dienstag in Winterthur zwei junge Männer verhaftet. Sie stehen im Verdacht, etwas mit dem Terroranschlag in Wien zu tun zu haben. Es wäre nicht die erste Verbindung nach Österreich. Martin Steinegger , Mirko Plüss

Die Polizei hat am Dienstagabend in Winterthur zwei Verdächtige verhaftet. Diese könnten mit dem Terroranschlag in Wien in Verbindung stehen. (Symbolbild) pd / Stadtpolizei Winterthur

Der Terroranschlag, der am Montagabend die österreichische Hauptstadt Wien erschüttert hat, beschäftigt auch die Kantonspolizei Zürich und die Stadtpolizei Winterthur. Wie die Behörden mitteilen, wurden am Dienstagnachmittag in Winterthur zwei junge Männer verhaftet. Die Verhaftung geschah durch die Spezialeinheit EG Diamant in Abstimmung mit den österreichischen Behörden.

Polizeiliche Ermittlungen im Rahmen des im Kanton Zürich gebildeten Einsatzstabes «Wien» führten demnach zur Identifizierung der 18- und 24-jährigen Schweizer. Der Einsatzstab war am Tag nach den tödlichen Schüssen in der Wiener Innenstadt gebildet worden. Mindestens fünf Menschen, darunter der Attentäter mit islamistischem Hintergrund, sind in Wien ums Leben gekommen.

Abklärungen sind im Gange

Inwiefern es eine Verbindung zwischen den beiden Verhafteten und dem mutmasslichen Attentäter gab, ist zurzeit Gegenstand der laufenden Abklärungen und Ermittlungen.

Die Kantonspolizei Zürich stehe diesbezüglich zusammen mit dem Bundesamt für Polizei (Fedpol) mit der österreichischen Polizei in «engem Informationsaustausch».

Eine restlose Aufklärung einer möglichen Tatbeteiligung gelte als höchstes Ziel beider Sicherheitsbehörden. Neben der Kantonspolizei Zürich waren die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich, die Bundeskriminalpolizei und das Bundesamt für Polizei (Fedpol) beteiligt.

Auch die Winterthurer Stadtpolizei wurde bei dem Einsatz beigezogen. Auf Anfrage beantwortet die Medienstelle aber keine Fragen. Offen bleibt also, ob die Stadtpolizisten personell oder auch in anderer Form Unterstützung geleistet hatten.

Österreicher um Hilfe gebeten

Es wäre nicht das erste Mal, dass zwischen der Winterthurer Islamistenszene und jener in Österreich Verbindungen bekannt würden. So hatte der «Emir von Winterthur» genannte und kürzlich verurteilte Sandro V. Beziehungen zu einem österreichischen Hassprediger, der ebenfalls verurteilt wurde, weil er Männer an den Islamischen Staat vermittelt hatte. Sandro V. wollte unter anderem mit Hilfe des österreichischen Predigers in Winterthur ein Kampfsportzentrum aufbauen.

Aufgrund der Verhaftungen in Winterthur schreibt der Extremismusforscher Johannes Saal von der Uni Luzern denn auch auf Twitter, die «Winterthurer Gruppe» habe seit 2013/2014 «enge Verbindungen zu Radikalen in Wien». Der genannte österreichische Hassprediger sei «eine religiöse Autorität für die Anführer der Winterthurer Gruppe» gewesen.

Von Winterthur aus reisten während des syrischen Bürgerkriegs mehrere Frauen und Männer zum IS oder versuchten es. Die lokale Islamistenszene vernetzte sich unter anderem in der mittlerweile geschlossenen An’nur-Moschee.