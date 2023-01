Reisepionierin Ida Pfeiffer – Anstatt in einer Midlife-Crisis zu versacken, bereiste sie die Welt Erst als die Kinder aus dem Haus waren, fand die Wienerin zu ihrer wahren Bestimmung: Sie wurde eine der bekanntesten Abenteurerinnen des 19. Jahrhunderts – und reiste sogar zu den sagenumwitterten Kannibalen. Irene Helmes

Der Globus musste natürlich mit aufs Bild: Ida Pfeiffer (1797–1858), fotografiert zwei Jahre vor ihrem Tod. Foto: Alamy

Island: landschaftlich spektakulär, kulturell enttäuschend. Borneo: eine echte Entdeckung. London: keine Stadt so lästig wie diese. Jerusalem: wunderbar. Kannibalen auf Sumatra: halb so schlimm wie ihr Ruf. Madagaskar: am Ende leider tödlich.