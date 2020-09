Stadtrat Kloten plant Quartieraufwertung – Anstelle einer Umfahrung plant Kloten neue Wohnsiedlung Zwischen den Quartieren Hohrainli und Chasern ist während Jahrzehnten Land für eine Umfahrungsstrasse in Kloten-Nord frei gehalten worden. Jetzt soll es im Baurecht an Wohnbauinvestoren abgegeben werden. Christian Wüthrich

Auf dem unbebauten Streifen (rechts vorne) zwischen Hohrainli-Quartier (Bildmitte) und dem Gebiet Chasern (rechts, am Bildrand) sollte einst eine Umfahrungsstrasse durchführen, jetzt gibts auf diesem Land neue Pläne für Wohnbauten. Foto: Google Maps

Das Quartier im Klotener Hohrainli steht nicht sehr hoch in der Gunst der Wohnungssuchenden. Sieben Jahrzehnte nach dessen Entstehung hat es den Ruf eines Problemquartiers erlangt und wird zuweilen gar als Ghetto von Kloten bezeichnet. Das ist auch der Stadtregierung bewusst, weshalb sie Studien zur Verbesserung der Situation in Auftrag gegeben hat und Gegensteuer geben will.