8 Kandidierende für 5 Sitze – Ansturm auf die Sitze im Rorbaser Gemeinderat Die fünf Sitze im Gemeinderat von Rorbas sind begehrt. Acht Kandidierende treten bei den Erneuerungswahlen im März an. Darunter sind drei Bisherige. Thomas Mathis

In Rorbas wollen mehr Kandidierende in den Gemeinderat als es Sitze zur Verfügung hat. Foto: Reto Oeschger

Roger Bänziger (parteilos, neu): Der 40-Jährige ist gelernter Zimmermann und hat die Ausbildung zum Techniker Hochbau absolviert. Heute arbeitet er als Bauleiter in einem Architekturbüro. Der Vater von zwei schulpflichtigen Kindern wohnt seit 2009 in Rorbas.

Ivo Bürgin (parteilos, neu): Der 40-Jährige ist gelernter Zimmermann und hat später Architektur an der Fachhochschule studiert. Er ist heute Partner bei Burega Architekten in Rorbas. Der Vater von zwei Töchtern wohnt seit 40 Jahren in der Gemeinde.