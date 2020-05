Gärtnern mit Erde aus Zweidlen – Ansturm auf Komposterde In der Kompostieranlage von Landwirt Andy Maag in Zweidlen liegen 200 Kubikmeter Komposterde. Noch nie war diese so begehrt wie in den letzten Wochen. Ruth Hafner Dackerman

Unter der Autobahnbrücke bei Zweidlen verkauft Andy Maag Gartenerde aus Kompost. Foto: Francisco Carrascosa

Ein unscheinbares Holzschild mit der Aufschrift «Garten-Erde» weist den Weg zur Kompostieranlage unter der Autobahnbrücke gleich gegenüber vom Hotel Riverside, getrennt durch die Glatt. Das Gelände mutet fast ein wenig futuristisch an. Riesige Erdhügel türmen sich auf. Andy Maag sitzt im noch riesigeren Pneulader, kippt die Erde in die Siebmaschine, wo sie kalibriert wird. Das fertige Erdensubstrat gelangt via Förderband auf einen weiteren Haufen. Es ist reine und klimaneutrale Erde von einer Qualität, wie man sie im Handel wohl kaum erhält.