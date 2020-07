Neue Kampagne in den Bezirken Bülach und Dielsdorf – Antidepressivum für Wirtschaft und Konsumenten Die kantonale Mutmacher-Kampagne für die Wirtschaft wird speziell für die Bezirke Bülach und Dielsdorf angepasst. Dahinter stecken die Standortförderung Zürcher Unterland und eine grosszügige Firma. Barbara Stotz Würgler

Die Aufschwung-Kampagne, unterstützt von der Firma Setaprint, wurde vorgestellt von Dariush Daftarian (links) und Joel Marti. Foto: Raisa Durandi

«Gemeinsam für die Region» oder «Weit denken, regional handeln». Schon bald strahlen acht Unterländer Unternehmer oder Gewerbetreibende von grossformatigen Plakaten an über 50 Standorten im ganzen Zürcher Unterland. In der Hand halten sie Sprechblasen mit diesen Slogans. So unterschiedlich ihre Branchen sind – vom Kanuverleih über den Haustechniker bis hin zum Kunstschaffenden ist alles dabei –, sie haben doch eine gemeinsame Botschaft: Sie möchten für gute Stimmung sorgen. Und zwar sowohl bei ihren Mitbewerbern als auch bei den Konsumentinnen und Konsumenten. «Es ist wichtig für die Region, jetzt positive Signale zu setzen», erklärt Dariush Daftarian, Geschäftsführer der Standortförderung Zürcher Unterland.