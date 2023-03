Schlägerei in Zürcher Innenstadt – Antifa und Junge Tat prügeln sich nach Rechtsextremismus-Debatte Ein Dutzend Linksradikale und fünf Rechtsextreme lieferten sich am Mittwochabend nach einer Podiumsdiskussion eine Auseinandersetzung. Eine Expertin kritisiert die Antifa, ein Nationalrat die Stadtpolizei. René Laglstorfer

In der Schweiz und in einigen Nachbarländern sind rechtsextreme Bewegungen im Aufschwung. Die Diskussion im Debattierhaus Karl der Grosse stiess auf reges Interesse. Foto: PD

Am Mittwochabend fand im Debattierhaus Karl der Grosse in Zürich eine Podiumsdiskussion zu Rechtsextremismus statt. Dabei ging es darum, ob Neonazis unbeobachtet salonfähig und Teil des Alltags in den Medien und auf den Strassen geworden sind und wie die Politik darauf reagieren könnte.