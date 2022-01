Drive-in-Testzentrum in Bachenbülach – Antigen-Schnelltest auf der Durchfahrt Im Industriegebiet Bachenbülach gibt es jetzt ein Drive-in-Testzentrum. Vorfahren, Scheibe runter, Nase raus und weiter gehts. Der Testlauf ist geglückt. Beatrix Bächtold

Im Drive-in-Corona-Testzentrum muss man nicht mal aus dem Auto aussteigen. Foto: Francisco Carrascosa

Einen Tag vor der offiziellen Eröffnung ist es noch ruhig am Rande des Planzer-Areals, wo das erste Drive-in-Testzentrum im Unterland seine weissen Zelte aufgeschlagen hat. «Auf Wegweiser können wir weitgehend verzichten. Dieses Angebot ist so einmalig wie genial, dass es sich schnell herumsprechen wird», erklärt die 29-jährige Moira Musio aus Bülach. Sie und ihr Geschäftspartner Remo Schmid aus Kloten betreiben das Drive-in-Testzentrum. «Ich bin in der Gegend aufgewachsen, deshalb weiss ich, dass das hier funktionieren wird. Der Flughafen und Clubs sind in der Nähe, hier leben aktive Menschen. Ich freue mich, dass wir so etwas anbieten können», sagt sie. Aber damit dann auch alles klappt, wenn am Mittwoch die ersten Kundinnen und Kunden anrollen, wollen die beiden noch einen Testlauf durchführen. Schweigend stehen sie in der Kälte und konzentrieren sich. Haben wir auch an alles gedacht? Ist alles da, was es braucht?