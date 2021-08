Hohe Kosten für Tests – Antigen-Tests möglicherweise bald nicht mehr gratis Personen, die in der Schweiz versichert sind, können am Flughafen gratis einen Antigen-Test machen lassen. Der Bund prüft nun, diese Regelung zu ändern. Manuel Navarro

Themenbild: Tests am Flughafen können teuer sein. Antigen-Tests sind aber für in der Schweiz Versicherte noch gratis. Foto: Raphael Moser

Bund und Kantone versuchen seit Monaten, eine möglichst hohe Durchimpfungsquote gegen das Coronavirus zu erreichen. Dazu wurden grosse Impfzentren gebaut. Zudem ist die Impfung gratis. Abgesehen davon hält sich der Bund aber bisher damit zurück, einen besseren Schutz der Bevölkerung auch über den Druck auf den Geldbeutel umsetzen zu wollen. PCR-Tests sind für Personen mit Coronavirus-Symptomen nach wie vor gratis, ebenso für Kontaktpersonen, sogar wenn diese symptomfrei sind.

PCR-Tests können teuer sein

Schwieriger ist es, sich testen zu lassen, wenn man nicht in eine dieser Kategorien gehört. Am Flughafen Zürich gibt es derzeit verschiedene Anbieter von PCR-Tests, die dafür hohe Preise verlangen. Ein Express-PCR-Test kann bis zu 380 Franken kosten, dafür liegt das Resultat in etwa 30 Minuten vor. Das reicht in den meisten Fällen, um im Notfall noch den Flug zu erreichen.