Krise in Osteuropa – Antony Blinken muss aufräumen US-Präsident Joe Biden hat offen Differenzen in der Nato angesprochen. Sein Aussenminister versucht in Berlin, die erheblichen Irritationen in Europa abzubauen. Paul-Anton Krüger, Berlin

Zwischen Kiew und Genf liegt für ihn Berlin: Antony Blinken am Donnerstag in der deutschen Hauptstadt. Foto: Alex Brandon (AP/Keystone/

Auf der Treppe neben dem roten Teppich im Aussenministerium stehen die Flaggen der USA und Frankreichs, Grossbritanniens und Deutschlands. Der amerikanische Aussenminister Tony Blinken ist aus Kiew nach Berlin gekommen, um sich mit seinen Kollegen der transatlantischen Quad abzustimmen, wie Diplomaten das Format nennen. Auch der französische Ressortchef Jean-Yves Le Drian ist eigens eingeflogen, aus London kann Gastgeberin Annalena Baerbock Staatsminister James Cleverly begrüssen, dessen Chefin Liz Truss wiederum gerade Australien besucht.

Es hätte ein neuerliches und hochrangiges Signal der Geschlossenheit werden sollen, bevor Blinken am Freitag in Genf seinen russischen Kollegen Sergej Lawrow trifft. In Washington hatte man die Zusage für das persönliche Gespräch als Indiz gewertet, dass Russland ungeachtet aller harschen öffentlichen Äusserungen, weitere Gespräche mit dem Westen seien sinnlos, doch noch interessiert ist an Verhandlungen.

Für das Telefonat, in dem das Treffen vereinbart wurde, hatte Lawrow vorzeitig das gemeinsame Mittagessen mit Baerbock in Moskau verlassen müssen. Im US-Aussenministerium verband man mit dem Termin in der Westschweiz die Hoffnung, dass sich der drohende Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine vielleicht noch abwenden lässt.

In der Ukraine reagiert Präsident Selenski verbittert

Doch jetzt muss Blinken damit umgehen, was Präsident Joe Biden zu dem Thema in der Nacht in den Raum gestellt hat. Vieles hört sich anders an, als die Einigkeit zwischen den Nato-Staaten, den Mitgliedern der EU und den G7, die Baerbock auch in der gemeinsamen Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag wieder beschwört. Es gebe Differenzen, wie man reagiere, wenn Präsident Wladimir Putin nur eine kleinere Invasion befehle, sagte Biden in einer Pressekonferenz. «Meine Vermutung ist, er wird reingehen», fügte er hinzu. «Er muss irgendetwas tun.» Das klingt ganz anders, als der vorsichtige Optimismus aus Blinkens Umfeld.

Nicht nur in Berlin sind Diplomaten schwer irritiert über diese Äusserungen Bidens, der schon einmal mit einer dahingesagten Ankündigung einen Proteststurm in Osteuropa ausgelöst hat. Vor ein paar Wochen hatte er beim Einsteigen in seinen Helikopter verkündet, er werde zusammen mit den wichtigsten europäischen Nato-Alliierten mit Moskau verhandeln. Seither gibt es kein Statement der Amerikaner, in dem sie nicht versichern, dass sie nicht über die Ukraine entscheiden ohne die Ukraine und die Sicherheit Europas nur diskutiert wird, wenn die Europäer am Tisch sind. Diesseits des Atlantiks loben Diplomaten die enge Abstimmung ebenso, auch am Donnerstag. In Kiew dagegen, wo Blinken gerade herkommt, twittert Präsident Wolodimir Selenski verbittert, er wolle die Grossmächte daran erinnern, dass es «keine geringfügigen Invasionen» gebe und auch keine kleinen Staaten. Genauso wie es keine geringfügigen Opfer gebe und Angehörige nicht nur ein wenig trauerten. «Ich sage dies als Präsident einer Grossmacht», schliesst der Tweet.

Blinken müht sich, die Äusserungen seines Chefs geradezurücken, ohne ihm offen zu widersprechen. Er habe Biden so verstanden, dass der wie die US-Geheimdienste nach wie vor davon ausgehe, dass Putin noch nicht entschieden habe, ob er einen Angriff auf die Ukraine befehlen werde, sagt er im Aussenministerium. Jedenfalls würden die USA jeglichen Grenzübertritt russischer Truppen als Aggression werten. Und die würde eine «schnelle, ernsthafte und gemeinsame Antwort» der westlichen Verbündeten nach sich ziehen.

Biden bemüht sich um Klarstellung Infos einblenden US-Präsident Joe Biden hat klargestellt, dass jeder Grenzübertritt russischer Truppen in die Ukraine als Einmarsch zu werten sei. «Jegliche versammelte russische Einheit, die sich über die ukrainische Grenze bewegt – das ist eine Invasion», sagte Biden am Donnerstag in Washington. Da gebe es kein Missverständnis. Biden betonte, dass Russland bei einem Einmarsch einen «hohen Preis» zahlen würde. Der Präsident hat damit auf die Irritationen reagiert, die er mit einer Aussage am Vortag ausgelöst hatte. Biden schien bei einer Pressekonferenz im Weissen Haus am Mittwoch anzudeuten, dass angedrohte Sanktionen der Nato vom Ausmass eines potenziellen russischen Einmarschs abhängen könnten. (SDA)

Baerbock und er, die sich am Donnerstag bereits zum dritten Mal persönlich trafen, versuchen, sich die Bälle zuzuspielen. «Wir sind uns einig, der einzige Weg aus der Krise ist ein politischer Weg, und dieser Weg führt nur über den Dialog», sagt Deutschlands Aussenministerin. «Leider spricht das russische Verhalten weiterhin eine andere Sprache.» Sie bekräftigt dann noch einmal «unmissverständlich» die Haltung der USA und auch der Europäer und fordert Russland «dringend auf, Schritte zur Deeskalation zu unternehmen». Blinken betonte, welchen Weg Russland auch immer wähle, es werde die USA und ihre Verbündeten vereint vorfinden.

Von einer entscheidenden Weggabelung spricht Blinken mit Blick auf sein Treffen mit Lawrow. Putin könne sich entscheiden zwischen Konflikt und Konsequenzen oder Diplomatie und Kooperation. Die verschiedenen Verhandlungsformate der vergangenen Woche hätten geholfen, die Bereiche zu identifizieren, über die man sprechen könne. Baerbock macht noch einmal klar, was nicht zur Disposition steht: «die europäische Friedensordnung, die für uns existenziell ist». Blinken habe die Verpflichtung der USA auf die Souveränität und die territoriale Integrität der Ukraine bekräftigt, erklärt das US-Aussenministerium. Im Kreml allerdings wird man genau sezieren, wer sich wohl wie sehr daran gebunden sieht.

