Vorstoss in Kloten – Antworten des Stadtrats zum Gasnetz sind der SP zu schwammig Aussagen eines Mitarbeiters der Industriellen Betriebe Kloten zum Erdgas irritierten die SP. Nun hat der Stadtrat ihren Vorstoss beantwortet. Andrea Söldi

In Kloten sind viele Gasheizungen noch relativ neu, weil das Gasnetz erst 2007 in Betrieb genommen wurde. Symbolfoto: Fotolia

In Kloten will man vor 15 Jahren noch nicht gewusst haben, dass der Klimaschutz so schnell so dringlich werden würde. Damals wurde ein neues Gasnetz gebaut. Ein Entscheid über dessen Zukunft soll erst im Jahr 2040 gefällt werden. Diese und andere Aussagen, die ein Mitarbeiter der Industriellen Betriebe Kloten (IBK) im November in dieser Zeitung gemacht hatte, irritierten die Klotener Gemeinderätin Sigi Sommer. «Man bekommt das Gefühl, dass sich die IBK noch möglichst lange nicht vom Gas trennen möchten», schreibt die SP-Parlamentarierin in ihrer Interpellation, die sie zusammen mit anderen eingereicht hat.