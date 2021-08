Gastbeitrag von Manuel Battegay – Antworten zu den Mythen um die schnell entwickelte Covid-Impfung Die Eigenschaften des Coronavirus erlaubten es, in kürzester Zeit ein Vakzin zu entwickeln. Muss man deshalb mehr Angst vor Langzeitfolgen und Nebenwirkungen haben? Ein Infektiologe klärt auf. Manuel Battegay

Ein Piks in den Oberarm – und die Pandemie wäre gemäss BAG-Taskforce in ein paar Wochen beendet. Foto: Urs Jaudas (Tamedia)

Seit 33 Jahren arbeite ich auf dem Gebiet der Infektionskrankheiten. HIV/Aids, eine chronische, lebenslange Infektion, kam Anfang der 80er-Jahre auf. Ich teilte damals den Pessimismus, dass es schwierig werde, eine HIV-Impfung zu finden. An den National Institutes of Health in den USA forschte ich Anfang der 90er-Jahre über die Abwehrreaktion gegen das meist chronische Hepatitis-C-Virus. Auch gegen dieses Virus gibt es noch keine Impfung. Beide Infektionskrankheiten lassen sich aber hervorragend therapieren, Hepatitis C sogar praktisch zu 100 Prozent heilen. Viele fragen sich nun, wie es möglich war, gegen Covid-19 so schnell eine Impfung zu entwickeln. Diese Frage ist mit Ängsten und Sorgen um mögliche Langzeitfolgen verbunden.