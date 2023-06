Vorstoss im Parlament Kloten – Antworten zur Wohnmarktentwicklung gefordert Die Klotener Freisinnigen interessieren sich für die Wohnungspolitik der Flughafenstadt. In einer Interpellation fühlen sie dem Stadtrat auf den Zahn. Christian Wüthrich

Das Wohnangebot in Kloten dürfte sich in den nächsten Jahren wandeln, im Fokus steht auch das Hohrainliquartier (im Bild). Foto: Christian Wüthrich

Die drittgrösste Fraktion im Stadtparlament hat einen Vorstoss lanciert. «Das Thema Wohnen ist von hoher Aktualität und wird auch in nächster Zeit kaum an Relevanz verlieren — ganz im Gegenteil», schreibt Fraktionspräsident Philipp Gehrig (FDP) in seiner neusten Interpellation. Diese haben auch drei weitere Mitglieder mitunterzeichnet. Die Dimension dieses Themas erfordere eine langfristige Herangehensweise, hält er zur Begründung fest. Deshalb stellt der Freisinnige zunächst die Frage nach dem Wohnungsbedarf von Kloten im Jahr 2035.