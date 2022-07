Bezirksgericht Bülach – Anwalt ohne Patent kommt in Shorts und macht einen frühen Abgang Ein Jurist steht zum wiederholten Mal wegen der Verletzung des Anwaltsmonopols vor dem Richter. Das Urteil mochte er sich schon gar nicht mehr anhören. Daniela Schenker

Bereits zum wiederholten Mal musste sich der Beschuldigte am Bezirksgericht Bülach verantworten. Foto: Johanna Bossart

Der Jurist hatte für seinen Auftritt am Bezirksgericht Bülach ein ziemlich aussergewöhnliches Tenue gewählt: T-Shirt, Shorts und Flipflops. Allerdings musste er dort am Dienstagmorgen auch nicht in seiner beruflichen Funktion erscheinen, sondern als Beschuldigter. Einmal mehr. Die Liste der Vorstrafen des Akademikers ist lang. So ist er unter anderem wegen mehrfacher Veruntreuung, Begünstigung, Betrugs, Verkehrsdelikten und Verletzung des Anwaltsmonopols (siehe Kasten) verurteilt worden.