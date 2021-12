Prozess vor Obergericht – Anwalt von Jeton G.: «Dieser Prozess ist ein Skandal» Das Strafverfahren gegen den 37-Jährigen, der im Jahr 2015 einen Rivalen erschossen haben soll, sei unfair und voreingenommen, so der Verteidiger. Liliane Minor

Jeton G. am Prozess vor dem Bezirksgericht – im Januar 2020. Nun folgt die Fortsetzung am Obergericht. Illustration: Robert Honegger

Dass an diesem Dienstag ein etwas spezieller Prozess am Zürcher Obergericht stattfinden würde, zeigte sich schon am frühen Morgen: Vor dem Gebäude standen vier Polizeibeamte und ein Hund; sämtliche Anwälte, Medienschaffende sowie Besucherinnen und Besucher wurden durchsucht und mussten einen Metalldetektor passieren, bevor sie eingelassen wurden.

Von ungefähr kommt das nicht, selten waren in einem Strafverfahren mehr Drohungen ausgesprochen und mehr Zeugen eingeschüchtert worden. Denn es ging und geht hier nicht nur um diesen frühen Morgen des 1. März 2015, der damit endete, dass der damals 30-jährige Boris R. starb, mutmasslich niedergeschossen von Jeton G. Sondern auch um eine Jahre alte, erbitterte Feindschaft zwischen den beiden Männern und ihren Clans.