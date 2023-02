Granate in Basel gesprengt – Anwohner durften sich nicht in Rhein-seitigen Räumen aufhalten Am Mittwoch wurde im Rhein ein Sprengkörper gefunden. Polizei und Armee waren mit einem Grossaufgebot vor Ort. Isabelle Thommen Simon Bordier

Der St.-Alban-Rheinweg wurde auf der Höhe Eptingerstrasse abgeriegelt. Foto: Simon Bordier

Am Mittwochmorgen wurde eine Granate im Rhein entdeckt. Gefunden wurde die Minenwerfergranate im Bereich Eptingerstrasse/Ramsteinerstrasse gleich am Ufer, wie das «SRF Regionaljournal» berichtet. Die Armee war am St. Alban-Rheinweg damit beauftragt, den Sprengkörper zu entschärfen. Der St-Alban-Rheinweg war zwischen Eptingerstrasse und Ramsteinerstrasse für den Verkehr zwischenzeitlich gesperrt.

Gegen 13.30 Uhr folgte die Entwarnung durch die Basler Polizei: Die Sperrung sei aufgehoben. «Durch das Kommando Kamir konnte eine Minenwerfer-Granate erfolgreich gesprengt werden», liessen die Sicherheitskräfte auf Twitter wissen.

Ein Taucher macht sich im 6 Grad kalten Wasser an die Arbeit. Foto: Simon Bordier

Bei der Granate handelt es sich nicht um ein Geschoss aus dem Zweiten Weltkrieg, sondern um ein jüngeres Modell – was aussergewöhnlich ist. Laut der Basler Polizei handelt es sich um eine aktuelle Minenwerfergranate aus Schweizer Armeebeständen. Die Behörden wissen bis jetzt nicht, wie die Granate in den Rhein kam, so der SRF-Radiobericht weiter.

Die Sicherheitskräfte hatten das Gebiet grossräumig abgesperrt. Die Polizei versuchte, die Besitzer der Fahrzeuge am St.-Alban-Rheinweg zu kontaktieren, damit diese ihre Autos wegfahren können. Gegen Mittag kamen dann mehrere Abschleppwagen, um Autos am Rheinbord zu entfernen, wie ein BaZ-Reporter vor Ort berichtete. «Alle Autos kommen weg», so Polizeisprecher Stefan Schmitt im Gespräch.

Am und im Rhein standen Dutzende Personen von Polizei, Armee, Feuerwehr und Sanität im Einsatz. Bild: Kantonspolizei Basel-Stadt

Anwohnerinnen und Anwohner durften sich nicht in den Zimmern Richtung Rhein aufhalten. Welche Gefahr von der Granate ausging, konnte die Polizei vorerst nicht genau sagen.

Vor Ort waren über ein Dutzend Polizistinnen und Polizisten, um den Gefahrenperimeter abzuriegeln. Auf dem Rhein patrouillierte ein Polizeiboot, während im Wasser Taucher unterwegs waren. Seitens der Armee stand das Kommando Kamir im Einsatz – ein Spezialistenteam für die Kampfmittel- und Minenbeseitigung. Auch die Sanität und die Berufsfeuerwehr waren am Einsatz beteiligt.

Isabelle Thommen ist News-Redaktorin bei der Basler Zeitung und berichtet über lokale Themen. Mehr Infos Simon Bordier ist Nachrichtenredaktor der «Basler Zeitung» und Kulturjournalist. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.