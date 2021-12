Sekundarschulbehörde Bülach – Anwohnerschaft traut den Schülerprognosen nicht Die Sekundarschulbehörde ist im Gespräch mit den Nachbarn der Schulanlage Hinterbirch. Diese bleiben skeptisch. Dafür kann sich die Schule über die Finanzen freuen. Daniela Schenker

Die Sekundarschulbehörde plant einen Ausbau am Standort Hinterbirch. Die Anwohner sind davon überzeugt, dass dieser bald wieder aus allen Nähten platzen wird. Foto: Johanna Bossart

Die Planung für eine Erweiterung der Schulanlage Hinterbirch läuft. Die Stimmberechtigten Bülachs und der Kreisgemeinden haben den Planungskredit von 540’000 Franken vor einem halben Jahr genehmigt. Geplant sind zwölf Klassenzimmer, Turnhalle und Fachzimmer. Damit wird das Hinterbirch dereinst Platz für 700 Jugendliche bieten. Diese Prognose in Bezug auf die Schülerzahlen stösst bei den Anwohnern und Anwohnerinnen auf Skepsis. Viele von ihnen hatten sich im Vorfeld der Abstimmung in der IG Stopp Schulhausausbau Hinterbirch zusammengeschlossen. Sie fordern die Planung einer neuen Schulanlage an einem andern Standort, da der Platz im Hinterbirch längerfristig nicht genügen werde.