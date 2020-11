Vorwurf der üblen Nachrede in Bülach – Anzeige gegen einen Gemeinderat beschäftigt nun das Obergericht Ein Angestellter der Stadt Bülach hat gegen einen Gemeinderat Strafanzeige wegen übler Nachrede eingereicht. Die Staatsanwaltschaft wollte nicht darauf eintreten. Nun ist der Fall beim Obergericht. Daniela Schenker

Foto: Sibylle Meier

Für den Bülacher Gemeinderat Daniel Wülser war die Freude von kurzer Dauer. Vor einem guten Monat erhielt er die Nachricht von der Staatsanwaltschaft, dass sie nicht auf eine Strafanzeige gegen ihn eintreten will. Doch einen Monat später erfährt Wülser nun: Die Sache ist für ihn noch nicht ausgestanden. Roland Engeler, Urheber der Anzeige, zieht den Fall weiter. Er er erhebt Beschwerde gegen die Verfügung der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland. Engeler ist Leiter der Abteilung Sicherheit und Bevölkerung der Stadt Bülach und hat Wülser mit Unterstützung seines Arbeitgebers wegen übler Nachrede eingeklagt.

Grund war eine E-Mail, die Wülser an alle Bülacher Gemeinde- und Stadträte geschickt hatte. Darin warf der parteilose Gemeinderat dem Leiter Sicherheit vor, er habe die Namen auf Listen von Referendumsbögen gegen die neue Bülacher Parkverordnung kontrolliert. Anschliessend habe er mehrere der Unterzeichnenden kontaktiert, um sie zu «massregeln». Wülser war einer der eifrigsten Unterschriftensammler für das Referendum.

Roland Engeler störte sich an der für ihn haltlosen Behauptung, er habe die Namen auf den Referendumsbogen überprüft. Durch diesen Vorwurf fühlte sich Engeler in seinem Ruf als anständiger und integrer Mensch und Beamter verletzt. Zudem, so Engeler, bezichtige ihn Wülser indirekt des Amtsmissbrauchs – und damit einer Straftat. Die Staatsanwaltschaft beschloss jedoch, nicht auf den Fall einzutreten. Wülsers Unterstellung sei nicht ehrenrührig.

«Nicht unbeantwortet lassen»

Engeler kündigte bereits nach dem Erhalt der Nichtanhandnahmeverfügung an, er prüfe mit seinem Rechtsvertreter den Weiterzug der Strafanzeige. Wülsers Behauptungen seien haltlos. Er werfe ihm ein verpöntes Verhalten vor, das schlicht nicht der Wahrheit entspreche. Dass Wülser solche Behauptungen an einen grösseren Personenkreis geschickt habe, könne und wolle er nicht unbeantwortet lassen. Nun hat der leitende Angestellte der Stadt seinen Worten Taten folgen lassen und beim Zürcher Obergericht Beschwerde gegen die Verfügung der Staatsanwaltschaft eingereicht. Damit sich diese des Falles annimmt, muss Engeler, wie in solchen Fällen üblich, eine Vorauszahlung von 2000 Franken leisten.

Das Obergericht wird nun darüber befinden müssen, ob auf die Strafanzeige gegen Wülser eingetreten wird.