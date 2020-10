Polizeikontrolle in Winterthurer Clubs – Anzeigen gegen Club und Gäste Drogen bei Partygängern und Verstoss gegen Corona-Massnahmen – nach Polizeikontrollen in Winterthurer Clubs kam es zu mehreren Anzeigen.

Die Stadtpolizei hat in Winterthurer Clubs 22 Gäste kontrolliert. (Symbolbild) Foto: Keystone

Am Dienstagabend hat die Polizei in zwei Clubs in der Winterthurer Altstadt Kontrollen durchgeführt. Dabei wurden unter anderem kleinere Mengen Betäubungsmittel sichergestellt, ein Club musste wegen eines Verstosses gegen die Covid-19-Massnahmen zur Anzeige gebracht werden, teilt die Stadtpolizei Winterthur mit. Um 20 Uhr wurden insgesamt 22 Gäste kontrolliert. Bei je zwei erwachsenen Frauen und Männern wurde eine kleine Menge Marihuana sichergestellt. Zudem wurde bei einem 26-jährigen Schweizer eine kleinere Menge Kokain gefunden.

Daten nicht richtig erfasst

Ein 46-jähriger Burundier verfügte über eine Ausgrenzung für den Kanton Zürich. Er wurde festgenommen und zur Anzeige gebracht. Ein 25-jähriger Schweizer kooperierte bei der Kontrolle nicht. Eine Atemalkoholmessung auf der Wache der Stadtpolizei Winterthur ergab einen Wert von über 2 Promille. Da er das Ordnungsbussenverfahren ablehnte, wird ein Rapport an das Stadtrichteramt Winterthur erstellt. Durch die ebenfalls anwesende Verwaltungspolizei wurde vor Ort die Einhaltung der Covid-19-Massnahmen überprüft. Bei einem Club konnte festgestellt werden, dass die Datenerhebung nur mangelhaft durchgeführt worden war. Es erfolgt eine Verzeigung.

far