Medikamenten-Engpässe – Apotheken im Unterland erleben grossen Ansturm Grassierende Erkältungskrankheiten und nicht lieferbare Medikamente – diese beiden Faktoren bescherten dem Apothekenpersonal keine geruhsamen Festtage. Andrea Söldi

In der Amavita-Apotheke am Flughafen herrschte am 2. Januar Hochbetrieb. Foto: Milad Perego

Bevor man in der Amavita-Apotheke am Flughafen bedient wird, muss man eine Nummer ziehen. Gut fünf Minuten beträgt die Wartezeit am zweiten Januar über Mittag. Es handelt sich um die einzige Apotheke im Unterland, die an diesem Feiertag geöffnet hat. Entsprechend gross ist der Andrang. Neben Reisenden, die sich vor dem Abflug noch kurz mit Medikamenten eindecken wollen, sind zahlreiche Kundinnen und Kunden aus der Umgebung wegen akuter Erkrankung an den Flughafen gekommen.