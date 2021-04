Gratistestabgabe ab 7. April – Apotheken sind für den Ansturm auf Corona-Selbsttests gerüstet So oft in den Nasen gebohrt wie ab dem 7. April wird in der Schweiz sonst nie. Dann erhält jede und jeder fünf Gratisselbsttests in der Apotheke und kann zu Hause einen Nasenabstrich durchführen. Anna Bérard

Die Zentrumsapotheke in Regensdorf lenkt den Kundenstrom seit Beginn der Pandemie und hofft darum auf einen reibungslosen Ablauf der Selbsttestabgabe. Foto: Francisco Carrascosa

Die Apotheken erwartet am Mittwoch, 7. April, ein wohl noch nie zuvor erlebter Ansturm: Jede Einwohnerin, jeder Einwohner der Schweiz darf ab diesem Tag jeden Monat fünf Corona-Selbsttests beziehen. Die Tests sind gratis, die Kosten übernimmt der Bund. Die Kunden müssen zwar die Krankenversichertenkarte vorweisen, doch das dient lediglich zur Abwicklung, weder die Franchise noch der Selbstbehalt werden belastet. Eine gute Sache also. Doch was bedeutet die Aktion für die Apotheken der Region? Sind sie auf den erwarteten Andrang vorbereitet?

Apotheken schieben Nachtschicht