Für Anlässe nach dem Lockdown – App aus Rafz hilft, Events

coronagerecht zu organisieren Anlässe mit bis zu 300 Personen sind wieder erlaubt. Doch die Schutzmassnahmen stellen die Organisatoren vor Herausforderungen. Eine Rafzer Firma hat nun eine App entwickelt, die alles leichter machen soll. Manuel Navarro

Mit einer Website, die auch über das Smartphone angesteuert werden kann, will eine Rafzer Firma das Erfassen von Kontaktdaten bei Anlässen einfacher machen. KEYSTONE/Alessandro della Valle

Auf den 6. Juni hin wurden in der ganzen Schweiz die Massnahmen gelockert, die in den Monaten davor ergriffen wurden, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. Für viele besonders erfreulich: Anlässe mit bis zu 300 Personen sind wieder erlaubt – unter gewissen Bedingungen. Unter anderem müssen die Veranstalter etwa dafür sorgen, dass pro Teilnehmer 4 Quadratmeter Platz zur Verfügung stehen. Noch wichtiger aber: Sämtliche Kontaktdaten der Teilnehmenden müssen erfasst werden. Das soll helfen, bei einem allfälligen Coronafall per Contact Tracing eine Verbreitung des Virus möglichst einzudämmen. Das stellt die Veranstalter vor eine grosse Herausforderung.