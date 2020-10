Start-up aus Regensdorf – App-Entwickler kämpft um Geld der TV-«Löwen» Andreas Wyss aus Watt kämpft in der Investment-Show «Die Höhle der Löwen Schweiz » auf TV24 um Marketingkapital für seine App «Boatpark». Diese sei ein Muss für Hafenmeister, Skipper und den Schweizer Tourismus. Beatrix Bächtold

Andreas Wyss aus Watt hofft in der TV-Sendung «In der Höhle der Löwen Schweiz» auf das Wohlwollen der Investoren. Foto: TV24

Die App «Boatpark», erfunden in Watt, lässt sich bereits seit einem Jahr gratis in fünf Sprachen für Android und iOS herunterladen. Einmal registriert, stellen Bootsliegeplatzbesitzer darin mit wenigen Klicks ihren Liegeplatz zur Verfügung, den sie für kurze Zeit nicht benötigen. Zur Belohnung generieren sie eine kleine Einnahme oder einen zeitlichen Vorteil zur Buchung auswärts. Hafenmeister erhalten mithilfe der App einen Überblick über zur Verfügung stehende Gästeplätze. Wer einen Gästeplatz an einem Zielhafen auswärts sucht, findet ihn problemlos. Alle Formalitäten lassen sich online erledigen, reserviert und bezahlt wird mit der Kreditkarte.