Contact-Tracing – Apple und Google machen Weg frei für die Schweizer Corona-App Die Technologiekonzerne legen mit neuen Updates den Grundstein für die unter anderem in der Schweiz geplante Tracing-App. Rafael Zeier

So könnte die Schweizer App dereinst aussehen. Noch ist das Design und die Arbeit an der restlichen App nicht abgeschlossen. Rafael Zeier

Gemeinsam haben Apple und Google soeben angekündigt, dass die Updates, auf die unter anderem die Schweizer Tracing-App angewiesen ist, nun ausgerollt würden (lesen Sie dazu auch: So sieht die Schweizer Corona-App aus).

Zur Erklärung: Apple und Google stellen keine eigenen Apps zur Verfügung. Sie bauen in ihren Handy-Betriebssystemen iOS (Apple) und Android (Google) die nötigen Funktionen ein, die solche Apps ermöglichen.

Ob ein Land oder eine Gesundheitsbehörde diese Schnittstellen (englisch abgekürzt API) genannten Funktionen nutzen will, ist diesen überlassen. Manche Länder diskutieren noch, ob sie eine rundum eigenen Lösung wollen und andere, wie die Schweiz, haben sich bereits für den Ansatz von Apple und Google entschieden.

Die Verwendung dieser Schnittstellen ist an strenge Regeln gebunden:

Pro Land darf nur eine App diese Schnittstellen nutzen. Es gibt aber eine Option für Länder, die regionale Apps haben möchten.

Die App darf nur von einer anerkannten Gesundheitsbehörde herausgegeben werden.

Die App darf nicht genutzt werden, um gezielte Werbung zu verschicken.

Die App darf keine Geo-Daten erheben. Also kontrollieren, wo sich eine Nutzerin oder ein Nutzer befindet.

Nutzerinnen und Nutzer müssen die Tracing-Funktion selber einschalten und können sie jederzeit deaktivieren.

Nutzerinnen und Nutzer entscheiden selbst, ob sie im Fall einer Ansteckung Personen warnen wollen, die in ihrer Nähe waren.

Apple und Google versprechen, die Schnittstellen wieder zu deaktivieren, wenn sie in einem Land nicht mehr nötig sind.

Apple und Google betonten in einem Konferenz-Telefonat, dem der Autor beiwohnte, immer wieder wie zentral der Schutz der Privatsphäre bei diesen Schnittstellen und den darauf basierenden Apps sei.

Ebenfalls legten die beiden Unternehmen Wert darauf, dass die Ausgestaltung der Apps ganz von den jeweiligen Ländern abhängen. So könnten die Gesundheitsbehörden selber wählen, wann eine Ansteckungs-Warnung verschickt wird. Entscheidend dabei seien einerseits die Stärke des Bluetooth-Funk-Signals (daraus lässt sich die Nähe ableiten) und die Kontaktdauer (also die Zeit in der sich die zwei Smartphones nah waren).

In den Einstellungen können iPhone-Nutzerinnen und -Nutzer künftig entscheiden, ob sie der Tracing-App Zugriff auf die entsprechenden Schnittstellen gewähren möchten. In der Gesundheits-App sieht man schon heute (im Bild rechts) welche Apps Zugriff auf die sensiblen Daten haben. Auch diesen kann man die Berechtigung jederzeit entziehen.

Eine entscheidende Rolle bei diesen Apps kommt dem Bluetooth-Funk zu. Dieser dient normalerweise dazu, Kopfhörer oder Smartwatches mit dem Handy zu verbinden. Im Fall der Tracing-Apps erfahren Smartphones damit, welche anderen Smartphones mit aktivierter Tracing-App sich in der Nähe befinden.

Das funktioniert alles auf den Geräten selbst und ohne, dass identifizierbare Personendaten ausgetauscht werden. Die Apps senden nur einen unsinnigen aber einmaligen Kauderwelsch-Code. Hat man sich angesteckt und entschieden, andere Personen zu warnen, werden nur die Personen automatisch kontaktiert, deren Kauderwelsch-Code die App früher einmal aufgeschnappt hat.

Die informierten Personen können dann wiederum selbst entscheiden, was sie mit der Information anfangen wollen. Ob sie zum Arzt gehen oder alles verheimlichen, ist ihnen überlassen.

Ein Akkufresser?

Soweit die Funktionsweise der App. Doch was ist mit den Nebenwirkungen. Ein Handy, das ständig per Bluetooth diesen Kauderwelsch-Code verschickt, braucht natürlich (mindestens) ein bisschen mehr Strom als eins, das nichts sendet.

Gerade dieser Aspekt sei ein Hauptanliegen der Gesundheitsbehörden gewesen, die sich mit Apple und Google ausgetauscht hätten. Android und iOS achten penibel darauf, dass Apps nicht zu viel Strom verschwenden und würgen sie schon mal diskret im Hintergrund ab.

Aus diesem Grund ist der Ansatz entstanden, eine solche App tiefer im System zu verankern. Wie viel Strom die App schlussendlich braucht, werden Tests zeigen, wenn sie erhältlich ist. Aber die zwei Technologie-Unternehmen versprechen, die Schnittstellen seien so angelegt, dass der Einfluss auf den Akku minimal ist.

Einerseits würden die Apps per Bluetooth nicht konstant grosse Datenmengen verschicken, wie das etwa bei Bluetooth-Kopfhörern der Fall sei. Es werde (ähnlich wie bei einer Flaschenpost) nur ständig dieser Kauderwelsch-Code gesendet.

Dabei seien die Smartphones auch so schlau, dass sie darauf achten, ob Bluetooth sowieso gerade aktiv ist. Falls ja, nutzen sie die Gelegenheit und agieren als eine Art Akku-schonende Trittbrettfahrer.

Erste Screenshots zeigen die noch in Arbeit befindliche Corona-Tracing-App der Schweiz. Die App wird von der Zürcher Firma Ubique entwickelt, die unter anderem auch an der SBB-App und der MeteoSwiss-App beteiligt war. 1 / 2

Ausgerollt werden die Updates mit den Schnittstellen unterschiedlich: Apple veröffentlicht sie wie gewohnt mit einem iOS-Update. Das Update auf iOS 13.5 ist bereits auf den ersten Testgeräten aufgetaucht.

Bei Google und Android läuft das Update nicht über Android sondern über die Play Services. Das ist ein Google Dienst, der über den Play Store wie eine App aktualisiert wird. Das hat den entscheidenden Vorteil, dass Google nicht warten muss, bis alle beteiligten Parteien (Handyhersteller, Telekomfirmen) ein Android-Update genehmigt haben. Zudem bekommen viele Geräte immer noch Updates der Play Services, die schon seit Jahren keine Android-Updates mehr gesehen haben.

Das Timing dieser Google-Updates ist aktuell noch etwas unklar. Wir passen diesen Artikel an, sobald wir genauere Informationen oder die entsprechenden Updates auf unseren Testgeräten bekommen haben.

Da die Schweizer App aber frühestens nächsten Monat grünes Licht vom Parlament bekommt, dürften einzig die Vorab-Tester der neuen App ungeduldig auf ihr Handy schauen und auf das Update warten.